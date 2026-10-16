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На Татарці в Києві знайшли тіло жінки: що сталося
У поліції кажуть, що на тілі виявили травми, які характерні при падінні з висоти.
У Києві поруч з житловим будинком виявили тіло загиблої жінки. У Мережі публікують відео, на якому видно загиблу на тротуарі, а поруч на проїжджій частині стоять автомобілі поліції та «швидкої».
У поліції Києва розповіли, що трагічний випадок стався на вулиці Загорівська на Татарці.
«Загибла жінка 1971 року народження. На тілі виявлені травми характерні при падінні з висоти», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.
Там додають, що поверх з якого могла випасти загибла встановлюють, а також причини, що призвели до таких страшних наслідків.
Нагадаємо, у Києві пішохід розстріляв водія через зауваження на дорозі.