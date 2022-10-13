В Харькове раздаются взрывы: власти сообщили об ударах (видео)

Российские войска наносят удары по Харькову, в городе возникли проблемы с электричеством.

В Харькове гремят взрывы вечером 13 октября – российские военные наносят удары по городу.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – говорится в заявлении.

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Местные паблики пишут о нескольких взрывах и перебоях со светом. Вероятно, вражеские ракеты могут запускаться из российского Белгорода.

Проблемы со светом подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением", – написал мэр в Сети.

Атаки по Харькову и области

В Харьковской области 13 октября российские военные обстреляли освобожденный Купянск. Утром артиллерией попали по центру. От обстрелов занялись три магазина. По данным спасателей, обошлось без пострадавших.

В этот же день стало известно, что в поселке Купянск-Узловой Харьковской области полиция обнаружила три тела погибших гражданских. Одного из мужчин россияне застрелили в голову, потому что тот помогал ВСУ.

Напомним, что после массированных ракетных обстрелов в стороны РФ на Харьковщине и еще в нескольких областях ввели веерные отключения света.

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