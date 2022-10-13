У Харкові лунають вибухи: влада повідомила про удари (відео)

Російські війська завдають ударів по Харкову, в місті виникли проблеми з електрикою.

У Харкові гримлять вибухи ввечері 13 жовтня – російські військові завдають ударів по місту.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях! Ворог завдає ударів по обласному центру", – йдеться в заяві.

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Місцеві пабліки пишуть про кілька вибухів та про перебої зі світлом. Ймовірно, ворожі ракети можуть запускатися з російського Бєлгорода.

Проблеми зі світлом підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Мінімум два прильоти по Харкову. У\В деяких районах міста проблеми із електропостачанням", – написав мер у Мережі.

Атаки по Харкову та області

На Харківщині 13 жовтня російські військові обстріляли звільнений Куп'янськ. Зранку артилерією поцілили по середмістю. Від обстрілів зайнялися три крамниці. За даними рятувальників, минулося без потерпілих.

Цього ж дня стало відомо, що у\в селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області поліція знайшла три тіла загиблих цивільних. Одного з чоловіків росіяни застрелили в голову, бо той допомагав ЗСУ.

Нагадаємо, що після масованих ракетних обстрілі в боку РФ на Харківщині та ще в кількох областях запровадили віялові відключення світла.

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