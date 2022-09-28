Церковний календар на жовтень 2022 року

Церковний календар за днями на жовтень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в другому місяці осені.

У жовтні 2022 року на вірян чекає кілька великих церковних свят. Зокрема - Покров Пресвятої Богородиці, Іверської ікони Божої Матері та преподобного Киріака пустельника.

Далі - більш докладний церковний календар на вересень 2022 року.

Православний календар на вересень 2022 на кожну дату