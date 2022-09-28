Церковний календар на жовтень 2022 року

Церковний календар за днями на жовтень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в другому місяці осені.
У жовтні 2022 року на вірян чекає кілька великих церковних свят. Зокрема - Покров Пресвятої Богородиці, Іверської ікони Божої Матері та преподобного Киріака пустельника.
Далі - більш докладний церковний календар на вересень 2022 року.
Православний календар на вересень 2022 на кожну дату
- 1 жовтня – преподобного Євменія та святих мучениць Аріадни, Софії та Ірини;
- 2 жовтня – мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта та мученика Зосіми пустельника Кілікійського;
- 3 жовтня – великомученика Євстафія Плакіди;
- 4 жовтня – апостола від 70 Кодрата, священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його;
- 5 жовтня – пророка Йони, священномученика Фоки Синопського та Собор Тульських Святих;
- 6 жовтня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна та мучениці Іраїди Александрійської;
- 7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської;
- 8 жовтня – преподобних Єфросинії Олександрійської та Єфросинії (в миру Феодулії) Суздальської;
- 9 жовтня – кончина Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова та святителя Тихона;
- 10 жовтня – мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших;
- 11 жовтня – Собор преподобних отців Києво-Печерських;
- 12 жовтня – преподобного Киріака пустельника та знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича);
- 13 жовтня – святителя Михайла, першого митрополита Київського;
- 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
- 15 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста та блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського;
- 16 жовтня – апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського;
- 17 жовтня – священномученика Ієрофея Афінського, єпископа;
- 18 жовтня – мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської);
- 19 жовтня – день пам'яті апостола Фоми;
- 20 жовтня – мучеників Сергія і Вакха;
- 21 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської;
- 22 жовтня – апостола Якова Алфієвого;
- 23 жовтня – Собор Волинських святих та мученика Євлампія і мучениці Євлампії;
- 24 жовтня – Собор преподобних Оптинських старців, апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів та преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського;
- 25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника;
- 26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері;
- 27 жовтня – преподобної Параскеви Сербської;
- 28 жовтня – преподобного Євфимія Нового та преподобномученика Лукіана;
- 29 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, іже при Хресті Господні та преподобних Лонгіна, воротаря Печерського і Лонгіна Яренгського;
- 30 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;
- 31 жовтня - апостола і євангеліста Луки.