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Церковний календар на жовтень 2022 року

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Церковний календар на жовтень 2022 року

Церковний календар на жовтень 2022 року / Фото: Pexels

Церковний календар за днями на жовтень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в другому місяці осені.

У жовтні 2022 року на вірян чекає кілька великих церковних свят. Зокрема - Покров Пресвятої Богородиці, Іверської ікони Божої Матері та преподобного Киріака пустельника.

Далі - більш докладний церковний календар на вересень 2022 року.

Православний календар на вересень 2022 на кожну дату

  • 1 жовтня – преподобного Євменія та святих мучениць Аріадни, Софії та Ірини;
  • 2 жовтня – мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта та мученика Зосіми пустельника Кілікійського;
  • 3 жовтня – великомученика Євстафія Плакіди;
  • 4 жовтня – апостола від 70 Кодрата, священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його;
  • 5 жовтня – пророка Йони, священномученика Фоки Синопського та Собор Тульських Святих;
  • 6 жовтня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна та мучениці Іраїди Александрійської;
  • 7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської;
  • 8 жовтня – преподобних Єфросинії Олександрійської та Єфросинії (в миру Феодулії) Суздальської;
  • 9 жовтня – кончина Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова та святителя Тихона;
  • 10 жовтня – мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших;
  • 11 жовтня – Собор преподобних отців Києво-Печерських;
  • 12 жовтня – преподобного Киріака пустельника та знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича);
  • 13 жовтня – святителя Михайла, першого митрополита Київського;
  • 14 жовтняПокров Пресвятої Богородиці;
  • 15 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста та блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського;
  • 16 жовтня – апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського;
  • 17 жовтня – священномученика Ієрофея Афінського, єпископа;
  • 18 жовтня – мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської);
  • 19 жовтня – день пам'яті апостола Фоми;
  • 20 жовтня – мучеників Сергія і Вакха;
  • 21 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської;
  • 22 жовтня – апостола Якова Алфієвого;
  • 23 жовтня – Собор Волинських святих та мученика Євлампія і мучениці Євлампії;
  • 24 жовтня – Собор преподобних Оптинських старців, апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів та преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського;
  • 25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника;
  • 26 жовтняІверської ікони Божої Матері;
  • 27 жовтня – преподобної Параскеви Сербської;
  • 28 жовтня – преподобного Євфимія Нового та преподобномученика Лукіана;
  • 29 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, іже при Хресті Господні та преподобних Лонгіна, воротаря Печерського і Лонгіна Яренгського;
  • 30 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;
  • 31 жовтня - апостола і євангеліста Луки.

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