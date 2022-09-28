Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Церковный календарь на октябрь 2022

Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Церковный календарь на октябрь 2022

Церковный календарь на октябрь 2022 / Фото: Pexels

Церковный календарь на октябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие во втором месяце осени.

В октябре 2022 года верующих ждет несколько больших церковных праздников. В частности — Покров Пресвятой Богородицы, Иверской иконы Божией Матери и преподобного Кириака отшельника.

Далее – более подробный церковный календарь на сентябрь 2022 года.

Православный календарь на сентябрь 2022 года на каждую дату

  • 1 октября – преподобного Евмения и святых мучениц Ариадны, Софии и Ирины;
  • 2 октября – мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта и мученика Зосимы отшельника Киликийского;
  • 3 октября – великомученика Евстафия Плакиды;
  • 4 октября – апостола от 70 Кодрата, священномученика Ипатия епископа Эфесского и Андрея пресвитера его;
  • 5 октября – пророка Ионы, священномученика Фоки Синопского и Собор Тульских Святых;
  • 6 октября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и мученицы Ираиды Александрийской;
  • 7 октября – первомученицы равноапостольной Текли Иконийской;
  • 8 октября – преподобных Ефросинии Александрийской и Ефросинии (в мире Феодулии) Суздальской;
  • 9 октября – кончина Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и святителя Тихона;
  • 10 октября – мучеников Калистрата и жены его: Гимнасия и других;
  • 11 октября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских;
  • 12 октября – преподобного Кириака отшельника и обретения мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича);
  • 13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского;
  • 14 октябряПокров Пресвятой Богородицы ;
  • 15 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста и блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского;
  • 16 октября – апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского;
  • 17 октября – священномученика Иерофея Афинского, епископа;
  • 18 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской);
  • 19 октября – день памяти апостола Фомы;
  • 20 октября – мучеников Сергея и Вакха;
  • 21 октября – преподобной Пелагии Антиохийской;
  • 22 октября – апостола Иакова Алфиева;
  • 23 октября – Собор Волынских святых и мученика Евлампия и мученицы Евлампии;
  • 24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев, апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи диаконов и преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;
  • 25 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника;
  • 26 октябряИверской иконы Божией Матери ;
  • 27 октября – преподобной Параскевы Сербской;
  • 28 октября – преподобного Евфимия Нового и преподобномученика Лукиана;
  • 29 октября – мученика Лонгина Сотника, ибо при Кресте Господне и преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского;
  • 30 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;
  • 31 октября – апостола и евангелиста Луки.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация