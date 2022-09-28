Церковный календарь на октябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие во втором месяце осени.

В октябре 2022 года верующих ждет несколько больших церковных праздников. В частности — Покров Пресвятой Богородицы, Иверской иконы Божией Матери и преподобного Кириака отшельника.

Далее – более подробный церковный календарь на сентябрь 2022 года.

Православный календарь на сентябрь 2022 года на каждую дату