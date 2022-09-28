Церковный календарь на октябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие во втором месяце осени.
В октябре 2022 года верующих ждет несколько больших церковных праздников. В частности — Покров Пресвятой Богородицы, Иверской иконы Божией Матери и преподобного Кириака отшельника.
Далее – более подробный церковный календарь на сентябрь 2022 года.
Православный календарь на сентябрь 2022 года на каждую дату
- 1 октября – преподобного Евмения и святых мучениц Ариадны, Софии и Ирины;
- 2 октября – мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта и мученика Зосимы отшельника Киликийского;
- 3 октября – великомученика Евстафия Плакиды;
- 4 октября – апостола от 70 Кодрата, священномученика Ипатия епископа Эфесского и Андрея пресвитера его;
- 5 октября – пророка Ионы, священномученика Фоки Синопского и Собор Тульских Святых;
- 6 октября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и мученицы Ираиды Александрийской;
- 7 октября – первомученицы равноапостольной Текли Иконийской;
- 8 октября – преподобных Ефросинии Александрийской и Ефросинии (в мире Феодулии) Суздальской;
- 9 октября – кончина Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и святителя Тихона;
- 10 октября – мучеников Калистрата и жены его: Гимнасия и других;
- 11 октября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских;
- 12 октября – преподобного Кириака отшельника и обретения мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича);
- 13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского;
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы ;
- 15 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста и блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского;
- 16 октября – апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского;
- 17 октября – священномученика Иерофея Афинского, епископа;
- 18 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской);
- 19 октября – день памяти апостола Фомы;
- 20 октября – мучеников Сергея и Вакха;
- 21 октября – преподобной Пелагии Антиохийской;
- 22 октября – апостола Иакова Алфиева;
- 23 октября – Собор Волынских святых и мученика Евлампия и мученицы Евлампии;
- 24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев, апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи диаконов и преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;
- 25 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника;
- 26 октября – Иверской иконы Божией Матери ;
- 27 октября – преподобной Параскевы Сербской;
- 28 октября – преподобного Евфимия Нового и преподобномученика Лукиана;
- 29 октября – мученика Лонгина Сотника, ибо при Кресте Господне и преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского;
- 30 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;
- 31 октября – апостола и евангелиста Луки.