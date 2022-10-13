Ракетний обстріл Львівщини: Козицький розповів, чи є жертви

Куди влучили ракети на Львівщині, чи є загиблі.

Російські окупанти в четвер, 13 жовтня, ракетами обстріляли Львівську область. Зафіксовано два влучання по території колишнього Бродівського району.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"З 6 повітряних цілей чотири вдалося збити. Дякую ПК "Захід" за роботу. На жаль, є два влучання у військовий об'єкт у колишньому Бродівському районі. Знищене майно. На щастя, без жертв", - повідомив голова Львівської ОВА.

Максим Козицький закликав жителів Львівської області дотримуватися сигналів повітряної тривоги та вчасно ходити до укриттів.

Ракетний обстріл України 13 жовтня: що відомо

Російські окупанти у четвер, 13 жовтня, випустили ракети "Калібр" по Україні. В Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що їм вдалося збити чотири російські ракети.

В ОК "Південь" додали, що над Одещиною був збитий ще один "Калібр".

На жаль, дві ракети впали на територію Львівської області. Там зафіксовано знищення військового майна.

Читайте також: