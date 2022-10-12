"Новая эра ПВО: Резников подтвердил прибытие IRIS-T в Украину

А зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS от США "уже едут".

Германия уже передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM.

Эту информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников.

"В Украине началась новая эра противовоздушной обороны. IRIS-T от Германии уже здесь", – написал он в Твиттере.

По его словам, зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS от США "уже едут".

"Это только начало. А нам нужно больше. Без сомнения, Россия является террористическим государством. Существует моральная обязанность защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", – отметил министр.

Резников поблагодарил свою немецкую коллегу Кристину Ламбрехт за ее "партнерство и решительную преданность поддержке Украины".

Напомним, 11 октября немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Украина получила от Берлина первую систему ПВО IRIS-T из четырех обещанных.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты — до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что характеристики ЗРК IRIS-T очень мощные: комплекс имеет хорошие радар и ракеты.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов отметил, что обещанная Германией установка IRIS-T должна была быть передана еще в сентябре. По мнению эксперта, "если бы ракетный удар массирован, то я не знаю, если бы они нам ее передали".

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что Украина получит системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых даже нет на вооружении армии Германии.

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