Еще четыре HIMARS прибыли в Украину – Резников

Четыре дополнительных HIMARS, предоставленных Штатами, прибыли в Украину.

В Украину прибыли четыре дополнительных ракетных системы залпового огня HIMARS, предоставленные Соединенными Штатами.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости накануне Ramstein-6, куда я собираюсь завтра. Продолжение следует", — отметил министр.

Резников поблагодарил за оказанную помощь президента США Джо Байдену, своего коллегу, главу Пентагона Ллойд Остина и американский народ.

В конце сентября сообщалось, что Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи – 18 HIMARS. Однако позже в Пентагоне уточнили, что Украина получит HIMARS в течение нескольких лет.

4 октября стало известно, что Штаты передадут Украине еще четыре установки HIMARS.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, почему США заявили, что растянут передачу 18 HIMARS на несколько лет.

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