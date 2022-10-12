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Ще чотири HIMARS прибули до України – Резніков

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Ще чотири HIMARS прибули до України – Резніков

Фото: defense.gov

Чотири додаткові HIMARS, надані Штатами, прибули до України

До України прибули чотири додаткових ракетні системи залпового вогню HIMARS, надані Сполученими Штатами.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein-6, куди я збираюся завтра. Далі буде", - зазначив міністр.

Резніков подякував за надану допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі, очільникові Пентагону Ллойду Остіну та всьому американському народові.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS. Проте пізніше в Пентагоні уточнили, що Україна отримає HIMARS протягом кількох років. 

4 жовтня стало відомо, що Штати передадуть Україні ще чотири установки HIMARS.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, чому США заявили, що розтягнуть передавання 18 HIMARS на кілька років.

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