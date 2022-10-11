Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та мадридським "Реалом".

У вівторок, 11 жовтня , донецький "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реала" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

В іншому матчі четвертого туру в групі F шотландський "Селтік" прийматиме німецький "РБ Лейпциг" . Ця гра також розпочнеться 11 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Шахтар" з 4 очками та перебуває на другому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".