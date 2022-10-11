Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом".

Во вторник, 11 октября , донецкий "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 .

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче четвертого тура в группе F шотландский "Селтик" будет принимать немецкий "РБ Лейпциг". Эта игра также начнется 11 октября в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров "Шахтер" с 4 очками находится на втором месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".