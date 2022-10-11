Путин или Суровикин: кто стоит за ракетным террором Украины 10 октября

Путин впервые назначил ответственного за войну в Украине.

Решение о ракетных террористических атаках РФ принимает только один человек – ее глава Владимир Путин.

Политолог Владимир Фесенко рассказал об этом во время интервью ТСН.ua.

"Такое решение принимает только один человек — Путин. Нужна была пропагандистская картинка. Суровикин (Сергей Суровикин — командующий войсками РФ в Украине — ред.) — только инструмент", — добавил эксперт.

Владимир Фесенко рассказал о военном пути российского генерала и стиле ведения боевых действий. Суровикин некоторое время возглавлял космические войска России", отметил эксперт.

"Но он, на самом деле, сухопутный генерал. Суровикин — исполнитель. Хотя, да, черта его стиля — жестокость, к подчиненным тоже. Он играет у Жукова. Хотя с точки зрения военных талантов, явно ему уступает", — сказал Фесенко.

Политолог отметил, что генералы, управляющие российскими войсками, прошли сирийскую школу.

"Именно сейчас Путин тасует колоду генералов, прошедших Сирию. Но это генералы советской военной подготовки. Они проигрывают молодым украинским генералам. Проиграют поколению Залужного", — сказал Фесенко.

Он добавил, что Путин впервые назначил ответственного за войну в Украине, чтобы у него был козл отпущения. Суровикин им и станет.

Ракетный террор Украины: что известно

11 октября, Россия уже вторые сутки подряд продолжает наносить массовые ракетные удары по территории Украины.

В ходе ракетной атаки на Киев россияне убили пятерых местных жителей. Еще более полусотни получили ранения разной степени тяжести.

Оккупанты во время утренней ракетной атаки в Днепре разбили общественный транспорт, дороги и гражданскую инфраструктуру.

В Генштабе рассказали, что в результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. ВСУ сбили более 30 воздушных целей врага.

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