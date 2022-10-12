"Русня возбудилась": в Николаеве слышны взрывы

В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Более подробной информации пока нет. Сообщение уточняется.
"Русня возбудилась. Тревога не просто так", — написал в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Также на юге воздушной тревогой охвачена Одесская область. В социальных сетях сообщают о возможности пуска ракеты. Но официального доказательства данной информации нет. Ожидаем сообщения властей.
Напомним, что в ночь на 12 октября 2022 года враг атаковал Запорожье. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.
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