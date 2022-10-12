Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Русня возбудилась": в Николаеве слышны взрывы

Дата публикации
Просмотры
1664
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Русня возбудилась": в Николаеве слышны взрывы

Фото: ТСН.ua

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Более подробной информации пока нет. Сообщение уточняется.

"Русня возбудилась. Тревога не просто так", — написал в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также на юге воздушной тревогой охвачена Одесская область. В социальных сетях сообщают о возможности пуска ракеты. Но официального доказательства данной информации нет. Ожидаем сообщения властей.

Напомним, что в ночь на 12 октября 2022 года враг атаковал Запорожье. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

Читайте также:

ПВО на Юге работает: сколько ракет сбили в Николаевской и Одесской областях

ПВО на Юге работает: сколько ракет сбили в Николаевской и Одесской областях

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1664
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация