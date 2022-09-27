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В иранских дронах, которые использует РФ, нашли американские платы

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В иранских дронах, которые использует РФ, нашли американские платы

Фото: Defence express

Платы свободно доступны на рынке.

В иранских дронах Shahed-131, которые использует Россия в войне против Украины, нашли американские платы

Об этом сообщает компания Defense Express, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Блок управления полетом собран из пяти плат, содержащих процессоры TMS320 F28335 от Texas Instruments ", – утверждают в компании.

Отмечается, что такие американские платы свободно доступны на рынке.

Напомним, российская армия в ночь на 27 сентября снова атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе.

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