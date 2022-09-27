В Черном море находятся четыре ракетоносителя с "Калибрами"

По состоянию на утро 27 сентября корабельная группировка вражеского флота хранит четыре ракетоносителя, одна из которых – подводная. Они держат наготове 28 "Калибров".

Об этом сообщают в оперативном командовании "Пивдень".

Угроза ракетных ударов остается высокой.

"Учитывая существующие угрозы и вероятную активизацию вражеских дронов, будьте бдительны и сосредоточены, соблюдайте алгоритмы безопасности, доверяйте исключительно достоверным официальным источникам информации, не распространяйте фейки, панику и сообщения, ориентирующие врага о действиях Сил обороны", — отмечают в сообщении.

Как сообщалось, начались 216 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "вывели из строя" немало кафиров, вражеской техники, складов с боеприпасами и отбили атаки на 7 участках. Подробнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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