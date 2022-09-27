В іранських дронах, які використовує РФ, знайшли американські плати

Плати вільно доступні на ринку.
В іранських дронах Shahed-131, які використовує Росія у війні проти України, знайшли американські плати
Про це повідомляє компанія Defense Express, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та оборонно-промислового комплексу України.
"Блок керування польотом зібраний з п'яти плат, які містять процесори TMS320 F28335 від Texas Instruments", - стверджують в компанії.
Зазначається, що такі американські плати вільно доступні на ринку.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 27 вересня знову атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе.
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