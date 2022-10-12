Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Русня возбудилась": у Миколаєві чутно вибухи

Дата публікації
Перегляди
1736
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Русня возбудилась": у Миколаєві чутно вибухи

Фото: ТСН.ua

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 

Детальнішої інформації наразі немає. Повідомлення уточнюється. 

"Русня возбудилась. Тривога не просто так", - написав у Telegram-каналі очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. 

Також на півдні повітряною тривогою охоплена Одеська область. У соціальних мережах повідомляють про можливість пуск ракети. Але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Очікуємо на повідомлення влади. 

Нагадаємо, що у ніч проти 12 жовтня 2022 ворог атакував Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. 

Читайте також:

ППО на Півдні працює: скільки ракет збили на Миколаївщині та Одещині

ППО на Півдні працює: скільки ракет збили на Миколаївщині та Одещині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1736
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація