"Русня возбудилась": у Миколаєві чутно вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Детальнішої інформації наразі немає. Повідомлення уточнюється.

"Русня возбудилась. Тривога не просто так", - написав у Telegram-каналі очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також на півдні повітряною тривогою охоплена Одеська область. У соціальних мережах повідомляють про можливість пуск ракети. Але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Очікуємо на повідомлення влади.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 жовтня 2022 ворог атакував Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

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