"Русня возбудилась": у Миколаєві чутно вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Детальнішої інформації наразі немає. Повідомлення уточнюється.
"Русня возбудилась. Тривога не просто так", - написав у Telegram-каналі очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Також на півдні повітряною тривогою охоплена Одеська область. У соціальних мережах повідомляють про можливість пуск ракети. Але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Очікуємо на повідомлення влади.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 жовтня 2022 ворог атакував Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
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