"Нова ера ППО: Резніков підтвердив прибуття IRIS-T до України

А зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS від США "вже їдуть".

Німеччина вже передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.

"В Україні розпочалася нова ера протиповітряної оборони. IRIS-T від Німеччини вже тут", – написав він у Твіттері.

За його словами, зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS від США "вже їдуть".

"Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", – зазначив міністр.

Резніков подякував своїй німецькій колезі Крістіне Ламбрехт за її "партнерство та рішучу відданість підтримці України".

Нагадаємо, 11 жовтня німецьке видання Spiegel із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна отримала від Берліна першу систему ППО IRIS-T з обіцяних чотирьох.

Зазначимо, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти - до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що характеристики ЗРК IRIS-T є дуже потужними: комплекс має хороші радар та ракети.

Водночас військовий експерт Олег Жданов зауважив, що обіцяна Німеччиною установка IRIS-T мала бути передана ще у вересні. На думку експерта, "якби ракетний удар масований, то я не знаю, коли б вони нам її передали".

Раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна отримає системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких навіть немає на озброєнні армії Німеччини.

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