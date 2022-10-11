США нададуть Україні сучасні систем ППО, проте навряд це буде Patriot – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що чергова допомога від США для України не включатиме американський зенітний ракетний комплекс Patriot через його дорогу вартість.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua, коментуючи інформацію про те, що Білий дім підтвердив надання Україні сучасних систем ППО.

"Щодо ППО Patriot, не знаю, чи США нададуть їх, вони дуже вартісні, однак, якщо не брати комплектом, то його ефективність різко падає. А один дивізіон може коштувати до $4 млрд, а у протиповітряному виконанні – від 7$ млрд і більше. Там дев’ять батарей – це один комплект. Ну це фактично один об'єкт, наприклад такий, як місто Дніпро, або взагалі місто-мільйонник. І у нас таких лише обласних центри 24. Тому нам таких багато треба", – зазначив він.

Жданов також нагадав, що на зберіганні у США є комплекс NASAMS і вони цілком могли б передати нам ці комплекси із запасу.

Військовий експерт також вважає, що Україна цілком може купувати системи ППО, не чекаючи на грантову допомогу.

"Ми хочемо отримати безкоштовну грантову допомогу, що нам заважає вийти на міжнародний ринок і купити ці комплекси у готовому вигляді, може навіть не нові, які вже використовували, але технічно справні, і які відповідають тактико-технічним характеристикам. Маємо кошти, ми ж закуповуємо зброю", - говорить Жданов.

Жданов також розповів, що установка IRIS-T, яку вчора Німеччина пообіцяла надати нам, мала бути передана ще у вересні.

"Якби не вчорашній ракетний удар масований, то я не знаю, коли б вони нам її передали. Зараз ми просто сподіваємося, що вони прискорюють її передавання Україні.Оскільки це грант, то Німеччина може диктувати нам умови. А так ми могли б вийти на ринок і купити", - резюмував він.

Ракетні удари по Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що стратегію бомбардувань по Україні обрав новий командувач російської армії, генерал Сергій Суровікін. Саме тому найближчим часом загроза ракетних ударів зберігатиметься.

За словами Жданова, "єдиною стратегією ведення військової кампанії" Суровікіна будуть саме ракетні удари, але "без авіації".

Військовий експерт також зауважив, що Україна повинна повернутися до питання про закриття неба над нашою державою, адже Росія за останні два дні значно посилила ракетні обстріли, а ефективність ППО України становить 50%.

Читайте також: