Німеччина найближчими днями надасть Україні системи ППО IRIS-T

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина має намір передати Україні найближчими днями першу систему протиповітряної оборони IRIS-T .

Про це повідомляє Spiegel.

"Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", - заявила Крістіне Ламбрехт.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, Україна зазнала масованої ракетної атаки. Є прильоти в Києві, Дніпрі, Миколаєві, Львові та інших містах. Є загиблі та постраждалі, а також масштабні руйнування інфраструктурних об'єктів.

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери держав домовилися про термінове засідання групи G7.

Читайте також: