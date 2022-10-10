Путін поспішив із ракетним ударом: в ЗСУ розповіли нові подробиці атаки РФ

Президент Росії Володимир Путін розраховував завдати ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України у холодну пору року, але підрив Кримського мосту змусив його діяти швидше.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Ще тепло на вулиці. Можливо, вони хотіли зробити це трохи пізніше, але ситуація з Кримським мостом підігріла кровожерливість кремлівського диктатора, і з 6 ранку бачимо одну з наймасованіших ракетних атак", - наголосив він.

За словами речника Повітряних сил, для ударів по Україні ворог застосовує високоточні ракети Х101 і Х555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також росіяни застосовують ракети "Калібр" з Чорного моря, а ще "Іскандер", С300 та "Торнадо".

"Ми бачимо, що цілі - об'єкти енергетичної інфраструктури. Хочу нагадати, скільки коштує одна ракета: "Калібр" – 6 млн доларів, Х101 – 13 млн доларів. Можете уявити, скільки зараз вони мільйонів випускають... Нічого не шкода для того, щоб внести паніку і зламати у тилу, всередині країни. Не вдається це зробити з армією, вони хочуть воювати проти українського народу", - заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, звідки і як окупанти б'ють ракетами по Україні:

"Вони злітають зазвичай з району Астрахані, залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски. Ракети Х101 можуть долати відстань у 5500 км. Неважливо, звідки їх запускають, важливо звідки прокладають маршрут, як намагаються ракети обдурити нашу систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ворог напередодні обстрілів здійснює повітряну і космічну розвідку, здійснює наземну розвідку і вишукує слабкі місця нашої ППО. Ракета летить не по прямій, вона може кружляти, залежно від того, який маршрут їй зададуть і як будуть управляти, щоб вона не була збитою. Ці тактичні прийоми ворог застосовує, наші зенітники мають протидію таким ходам і виловлюють їх на різних напрямках".

Ракетна атака РФ

Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю і Дніпру. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети. З них 43 збила протиповітряна оборона. Окрім того, зафіксовано 12 дронів-камікадзе, дев'ять з них збиті.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишати укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.

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