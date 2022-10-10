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Шоколадний брауні: найкращий рецепт

Дата публікації
Перегляди
279
Час на прочитання
2 хв
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Шоколадний брауні: найкращий рецепт

Фото: Credits

Рецепт шоколадного брауні – це те, що має бути у всіх, хто небайдужий до солодкого та любить шоколад.

Про те, що шоколад піднімає настрій – знають усі. Цієї осені нам особливо важливо будь-яким можливим чином підняти свій бойовий дух, тому, що б не відбувалося, саме час ознайомитися з рецептом і випекти шоколадний брауні.

Складники

  • вершкове масло – 200 г
  • білий цукор – 150 г
  • світло-коричневий цукор – 100 г
  • какао-порошок – 120 г
  • сіль – половина ч. л.
  • розчинна кава – 1 ст. л.
  • розпушувач – половина ч. л.
  • яйця – 2 шт.
  • ванільний екстракт – 2 ч. л.
  • борошно – 100 г
  • шоколад або шоколадна крихта – 100 г
  • волоські горіхи – за бажанням

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть форму алюмінієвою фольгою чи пергаментним папером. Злегка змастіть вершковим маслом.
Розтопіть масло в каструлі на середньому вогні і розігрівайте його до карамельного кольору 5-10 хвилин. Слідкуйте, щоб воно не підгоріло.
Перелийте це масло до миски і додайте цукор, какао-порошок, сіль, розчинну каву й розпушувач. Перемішайте до однорідності і дайте постояти 5 хвилин або доки суміш не охолоне.
Додайте яйця і ваніль та перемішайте, поки тісто не набуде блиску.
Насипте борошно і перемішайте. Додайте шматочки шоколаду і перемішайте до однорідності.
Вилийте тісто до підготовленої форми і випікайте 20-25 хвилин або доти, доки верх не підпечеться і зубочистка не виходитиме чистою.
Подавайте з морозивом чи вершками.

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Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
279
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