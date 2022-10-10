Шоколадний брауні: найкращий рецепт

Рецепт шоколадного брауні – це те, що має бути у всіх, хто небайдужий до солодкого та любить шоколад.

Про те, що шоколад піднімає настрій – знають усі. Цієї осені нам особливо важливо будь-яким можливим чином підняти свій бойовий дух, тому, що б не відбувалося, саме час ознайомитися з рецептом і випекти шоколадний брауні.

Складники

вершкове масло – 200 г

білий цукор – 150 г

світло-коричневий цукор – 100 г

какао-порошок – 120 г

сіль – половина ч. л.

розчинна кава – 1 ст. л.

розпушувач – половина ч. л.

яйця – 2 шт.

ванільний екстракт – 2 ч. л.

борошно – 100 г

шоколад або шоколадна крихта – 100 г

волоські горіхи – за бажанням

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть форму алюмінієвою фольгою чи пергаментним папером. Злегка змастіть вершковим маслом.

Розтопіть масло в каструлі на середньому вогні і розігрівайте його до карамельного кольору 5-10 хвилин. Слідкуйте, щоб воно не підгоріло.

Перелийте це масло до миски і додайте цукор, какао-порошок, сіль, розчинну каву й розпушувач. Перемішайте до однорідності і дайте постояти 5 хвилин або доки суміш не охолоне.

Додайте яйця і ваніль та перемішайте, поки тісто не набуде блиску.

Насипте борошно і перемішайте. Додайте шматочки шоколаду і перемішайте до однорідності.

Вилийте тісто до підготовленої форми і випікайте 20-25 хвилин або доти, доки верх не підпечеться і зубочистка не виходитиме чистою.

Подавайте з морозивом чи вершками.

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