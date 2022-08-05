Потрійний шоколадний чизкейк: простий рецепт

Десерт, у якому шоколад зверху, знизу та посередині – справжня знахідка для любителів цього продукту.

Чизкейк — один із найулюбленіших багатьма десертів, ми пропонуємо вам скуштувати його шоколадний варіант. Він простий у приготуванні та містить дуже багато шоколаду.

Складові:

Для шоколадного коржа

шоколадне печиво (найкраще Oreos) — приблизно 22-24 шт.

вершкове масло — 3 ст. ложки

Для чізкейку

вершковий сир – 900 г

сметана — 0,5 склянки

цукор — 1,25 склянки

яйця — 4 шт.

ванільний екстракт – 1 ч. л.

Шоколадна стружка – 1,5 склянки

Шоколадна глазур

шоколадна стружка — 1,5 склянки

густі вершки — 0,5 склянки

Приготування

Корж

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму вершковим маслом.

Додайте подрібнене(можна в блендері) шоколадне печиво і розтоплене масло перемішайте, поки суміш не стане схожою на мокрий пісок. Викладіть у форму та випікайте 8 хвилин. Вийміть із духовки і дайте охолонути.

Чизкейк

Збийте вершковий сир до однорідної та повітряної маси, 2-3 хвилини.

Додайте сметану, цукор, яйця та ванілін. Змішайте. Вилийте суміш для чизкейку в форму, що остигнула.

Помістіть все в духовку і запікайте від 1 години до 1 години 10 хвилин або поки верх не буде застиглим.

Дістаньте та остудіть ваш чизкейк. Поставте у холодильник на 8 годин.

Шоколадна глазур

Додайте шоколадну стружку і густі вершки в миску і поставте в мікрохвильову піч. Нагрівайте інтервалами по 15 секунд до повного розчинення шоколаду.

Дайте глазурі охолонути протягом 2-3 хвилин. Вилийте на чизкейк і рівномірно розподіліть по поверхні.

Поставте знову в холодильник, щоб глазур добре застигла.

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