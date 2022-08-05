Потрійний шоколадний чизкейк: простий рецепт

Десерт, у якому шоколад зверху, знизу та посередині – справжня знахідка для любителів цього продукту.
Чизкейк — один із найулюбленіших багатьма десертів, ми пропонуємо вам скуштувати його шоколадний варіант. Він простий у приготуванні та містить дуже багато шоколаду.
Складові:
Для шоколадного коржа
- шоколадне печиво (найкраще Oreos) — приблизно 22-24 шт.
- вершкове масло — 3 ст. ложки
Для чізкейку
- вершковий сир – 900 г
- сметана — 0,5 склянки
- цукор — 1,25 склянки
- яйця — 4 шт.
- ванільний екстракт – 1 ч. л.
- Шоколадна стружка – 1,5 склянки
Шоколадна глазур
шоколадна стружка — 1,5 склянки
густі вершки — 0,5 склянки
Приготування
Корж
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму вершковим маслом.
Додайте подрібнене(можна в блендері) шоколадне печиво і розтоплене масло перемішайте, поки суміш не стане схожою на мокрий пісок. Викладіть у форму та випікайте 8 хвилин. Вийміть із духовки і дайте охолонути.
Чизкейк
Збийте вершковий сир до однорідної та повітряної маси, 2-3 хвилини.
Додайте сметану, цукор, яйця та ванілін. Змішайте. Вилийте суміш для чизкейку в форму, що остигнула.
Помістіть все в духовку і запікайте від 1 години до 1 години 10 хвилин або поки верх не буде застиглим.
Дістаньте та остудіть ваш чизкейк. Поставте у холодильник на 8 годин.
Шоколадна глазур
Додайте шоколадну стружку і густі вершки в миску і поставте в мікрохвильову піч. Нагрівайте інтервалами по 15 секунд до повного розчинення шоколаду.
Дайте глазурі охолонути протягом 2-3 хвилин. Вилийте на чизкейк і рівномірно розподіліть по поверхні.
Поставте знову в холодильник, щоб глазур добре застигла.
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