Германия в ближайшие дни предоставит Украине системы ПВО IRIS-T

В Минобороны Германии заговорили о передаче Украине уже в ближайшие дни системы ПВО IRIS-T.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия намерена передать Украине в ближайшие дни первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает Spiegel.

"Восстановление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Поэтому сейчас мы оказываем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", — заявила Кристине Ламбрехт.

Напомним, что сегодня, 10 октября, Украина подверглась массированной ракетной атаке. Есть прилеты в Киеве, Днепре, Николаеве, Львове и других городах. Имеются погибшие и пострадавшие, а также масштабные разрушения инфраструктурных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры государств договорились о срочном заседании группы G7.

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