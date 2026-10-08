Німеччина

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У Німеччині дозволили переобладнати завод із виробництва ядерного палива в Лінгені, Нижня Саксонія, для використання російських технологій. У проєкті бере участь державна корпорація РФ «Росатом».

Про це пише Bild.

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Завод належить французькій компанії Framatome, однак у створенні нового виробництва вона співпрацює з дочірньою структурою «Росатома» — компанією ТВЕЛ.

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На підприємстві планують використовувати російське обладнання та ліцензії. За даними Європейської комісії, необхідні компоненти також постачатимуть із Росії, водночас у Європі проходитиме заключний етап виробництва.

Перші постачання паливних збірок очікуються від 2027 року.

Для яких АЕС виготовлятимуть паливо

Паливні збірки призначені для атомних електростанцій російського дизайну в Болгарії, Чехії, Угорщині, Словаччині та Фінляндії.

Очікується, що виробництво в Німеччині дозволить цим країнам менше закуповувати готові паливні збірки безпосередньо у Росії, проте залежність від російських технологій збережеться.

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Федеральний уряд ФРН дозволив реалізацію проєкту попри застереження щодо можливого російського шпигунства та диверсій.

Для підприємства встановили додаткові умови безпеки. Зокрема, співробітникам російської компанії зазвичай не дозволятимуть заходити на територію заводу. Обладнання мають перевіряти, а поставлені компоненти — контролювати на предмет можливого втручання.

У Німеччині проєкт критикують

Міністр довкілля Нижньої Саксонії Крістіан Маєр розкритикував рішення федеральної влади не змінювати оцінку безпеки проєкту на тлі зростання загроз з боку Росії.

Співпраця стала можливою, оскільки російська атомна галузь значною мірою не підпадає під санкції ЄС.

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У федеральному Міністерстві довкілля також критично оцінюють співпрацю, однак зазначають: якщо проєкт відповідає всім юридичним вимогам, влада має надати дозвіл.

Водночас у самій Німеччині дедалі частіше попереджають про можливу загрозу з боку РФ. Очільник німецької розвідки Мартін Єгер заявляв про ризик прямого силового конфлікту між Німеччиною та Росією на тлі зростання напруженості між Москвою і країнами НАТО.

У Росії на ці заяви відреагували різко. Речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила канцлера Фрідріха Мерца та керівника німецької розвідки у спробах втягнути громадян Німеччини у конфронтацію з Росією.

Раніше ми писали, що в ЄС працює ірландський глиноземний завод Aughinish Alumina, який звинувачували в постачанні сировини для російських ланцюгів постачання. Влада Ірландії перевірила підприємство, однак заявила, що не знайшла достатніх доказів прямого використання його продукції російською військовою промисловістю.

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