"Шахтар" повторно розгромно програв "Реалу" в Юнацькій лізі УЄФА

У двох матчах з мадридцями юні "гірники" сумарно пропустили дев'ять м'ячів.

Донецький "Шахтар" розгромно поступився мадридському "Реалу" в рамках 4-го туру групової стадії Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок у Варшаві завершився поразкою "гірників" з рахунком 0:3 .

"Вершкові" вийшли вперед на 22-й хвилині зустрічі зусиллями Сезара Паласіоса. На старті другого тайму Давид Хіменес подвоїв перевагу мадридської команди, а наприкінці матчу Хулен Ландабасо поставив крапку, забивши третій м'яч у ворота команди з України.

Таким чином, юні "гірники" вдруге поспіль розгромно програли одноліткам з Мадрида на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА. Тиждень тому "Шахтар" U-19 у столиці Іспанії поступився "Реалу" з рахунком 6:1.

Після цієї поразки "Шахтар" з 6 очками продовжує посідати друге місце у своєму квартеті Юнацької ліги УЄФА. Лідирує з 10 балами "Реал". Далі йдуть шотландський "Селтік" (3) та німецький "РБ Лейпциг" (1), які зіграють між собою 11 жовтня, о 16:00 ха київським часом.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють дорослі команди "Шахтаря" та "Реала". Поєдинок на стадіоні польської "Легії" у Варшаві розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Читайте також:

Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

Тренер "Шахтаря" потужною промовою "зарядив" гравців на матч проти "Реала" в Лізі чемпіонів (відео)

"Могилізація" триває: у РФ можуть створити загони спортсменів-добровольців для участі у війні в Україні