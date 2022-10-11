"Шахтер" повторно разгромно проиграл "Реалу" в Юношеской лиге УЕФА

В двух матчах с мадридцами юные "горняки" суммарно пропустили девять мячей.

Донецкий "Шахтер" разгромно уступил мадридскому "Реалу" в рамках 4-го тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА. Поединок в Варшаве завершился поражением "горняков" со счетом 0:3 .

"Сливочные" вышли вперед на 22-й минуте встречи усилиями Сезара Паласиоса. На старте второго тайма Давид Хименес удвоил преимущество мадридской команды, а в конце матча Хулен Ландабасо поставил точку, забив третий мяч в ворота команды из Украины.

Таким образом, юные "горняки" во второй раз разгромно проиграли сверстникам из Мадрида на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. Неделю назад "Шахтер" U-19 в столице Испании уступил "Реалу" со счетом 6:1.

После этого поражения "Шахтер" с 6 очками продолжает занимать второе место в своем квартете Юношеской лиги УЕФА. Лидирует с 10 баллами "Реал". Далее идут шотландский "Селтик" (3) и немецкий "РБ Лейпциг" (1), которые сыграют между собой 11 октября, в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, сегодня вечером в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между собой сыграют взрослые команды "Шахтера" и "Реала". Поединок на стадионе польской "Легии" в Варшаве начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

Читайте также:

Шахтер - Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

Тренер "Шахтера" мощной речью "зарядил" игроков на матч против "Реала" в Лиге чемпионов (видео)

"Могилизация" продолжается: в РФ могут создать отряды спортсменов-добровольцев для участия в войне в Украине