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Білий дім підтвердив надання Україні сучасних систем ППО

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Білий дім підтвердив надання Україні сучасних систем ППО

Фото: ТСН.ua

Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи сучасні системи ППО. 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО. 

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому за підсумками розмови Байдена президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Джо Байден сьогодні розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Він засудив ракетні удари Росії по Україні, в тому числі по Києву, і висловив співчуття близьким загиблих і постраждалих у цих безглуздих атаках", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи сучасні системи ППО. 

Він також підкреслив свою постійну співпрацю з союзниками та партнерами, щоб продовжувати стягувати збитки з Росії, притягувати РФ до відповідальності за її військові злочини та надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що 10 жовтня ввечері, український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Головною темою розмови була ППО України.

Реакція США на ракетні удари по Україні

Президент США Джо Байден прокоментував терористичну атаку Росії по українських містах. Він наголосив, що ворожі удари окупантів "ще більше зміцнюють зобов’язання підтримувати український народ".

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Білий дім має намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні. 

Посольство Сполучених Штатів поки продовжує роботу в Україні. Але у дипустанові закликали громадян США залишити територію України.

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