Белый дом подтвердил предоставление Украине современных систем ПВО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам разговора Байдена президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он осудил ракетные удары России по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в этих бессмысленных атаках", – говорится в сообщении.

Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая современные системы ПВО.

Он также подчеркнул свое постоянное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы продолжать взимать ущерб из России, привлекать РФ к ответственности за ее военные преступления и оказывать Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь.

Напомним, что 10 октября вечером украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой разговора была ПВО Украины.

Реакция США на ракетные удары по Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал террористическую атаку России по украинским городам. Он подчеркнул, что вражеские удары оккупантов "еще больше укрепляют обязательства поддерживать украинский народ".

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Белый дом намерен привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине.

Посольство Соединенных Штатов пока продолжает работу в Украине. Но в дипучреждении призвали граждан США покинуть территорию Украины.