Не бросит ли Запад Украину после войны: ответ Жданова

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что западные партнеры не бросят Украину после окончания войны и помогут восстановить все поврежденные и разрушенные Россией объекты.

Такое мнение Олег Жданов озвучил на своем ютуб-канале.

"Нет. Потому что тогда для чего было начинать эту игру. Напротив восстановление Украины поможет Западу максимально стабилизировать свою финансовую систему, потому что деньги должны работать. Не вкладываемые средства они не приносят прибыли. Мероприятие только надеется на это. Вы посмотрите, как они пишут о плане Маршала.Они готовы вложить почти триллион в то, чтобы восстанавливать Украину. Вложить эти деньги и получить прибыль.Так же и США. Еще будет большой конкурс. Вы посмотрите, уже сейчас страны мира устанавливают за собой право восстанавливать поврежденные объекты Украины", — объяснил Жданов.

По мнению военного эскперта, если бы Запад хотел бросить Украину один на один, то он в начале полномасштабного вторжения "слил" бы Киев России и продолжил выгодные переговоры.

"Тогда какой был смысл (поддерживать Украину — ред.). Тогда Запад тихонько "слив" бы Украину и отдал бы Путину, а тогда продолжили бы переговоры и покупку энергоносителей. Но сегодня мир восстал против РФ, которая действительно представляет угрозу. разрушили всю систему мирового порядка. Поэтому сегодня останавливаться уже нельзя. Чтобы не впасть в финансовый кризис, нужно вложить деньги", — подчеркнул он.

Военная помощь Украине

Напомним, в среду, 12 октября, в Брюсселе состоится запланированная встреча в формате "Рамштайн". Открывать ее будет министр обороны США Ллойд Остин.

Контактная группа по обороне Украины в формате Рамштайн соберется 12-13 октября в Брюсселе. Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщала ранее, что на этом заседании также могут обсудить заявку Киева на членство в Альянсе. Какое вооружение партнеры и США могут передать Украине по итогам встречи – пока неизвестно.

По меньшей мере, 84 ракеты и 11 погибших украинцев – отчет жестокого обстрела рашистов 10 октября

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