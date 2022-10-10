Беспилотники RAM II UAV, на которые собирают средства Притула и Стерненко: что о них известно

Пока Россия беспощадно обстреливала украинские города, Сергей Притула и Сергей Стерненко собирали деньги на RAM II UAV. Это дроны-камикадзе украинского производства. Что о них известно – читайте в материале ТСН.ua.

Сергей Притула и Сергей Стерненко 10 октября 2022 объявили о сборе средств "На месть" после того, как россияне нанесли ракетный удар по украинским городам. На этот раз волонтеры собирают деньги, чтобы приобрести украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Они способны уничтожать различные цели и используются как разведчики.

Дрон-камикадзе RAM II UAV – что это

Как отмечается на официальном сайте производителя, RAM II UAV – это современные боевые беспилотные авиационные системы, которые отличаются высокоточным баражирующим боеприпасом и разрабатываются на базе одного из лучших украинских дронов "Аист-100" от компании DEVIRO.

Важно добавить, что это разработка объединения ведущих предприятий Украины, специализирующихся на производстве БПЛА, взрывных устройств, вооружений и компонентов для беспилотных систем. В частности, Russian Armor, CDET, Ukroboronprom, Neo Tech, Spectechnoexport.

Также производитель отмечает: "Более 22 лет "коллективного" опыта на рынке вооружения и БПЛА стали ключом к созданию универсального и эффективного решения — революционно простого в использовании высокоточного дрона-камикадзе".

RAM II UAV — основные характеристики

Дрон-камикадзе RAM II UAV имеет общий вес около восьми килограмм. Из них – три килограмма взрывчатки. Попадает беспилотник с точностью до 1 метра.

Благодаря электрическому двигателю, дрон-камикадзе украинского производства может бесшумно добираться до цели. В воздухе он может находиться около 55 минут и отслеживать цель на расстоянии до 30 км.

Для идентификации цели RAM II UAV использует гиростабилизационную камеру Full HD с 10-кратным оптическим зумом. А зафиксировать подходящий объект в режиме настоящего времени помогает активная система зрительного отслеживания. В случае необходимости, дрон-камикадзе может отследить перемещение цели и отреагировать нужным образом.

Какие боеприпасы может нести дрон-камикадзе RAM II UAV

RAM II UAV может нести три вида боеприпасов :

противотанковые снаряды – для уничтожения труднобронированных целей на суше или в море;

– для уничтожения труднобронированных целей на суше или в море; термобарические снаряды – для поражения объектов, находящихся в зданиях и малой бронированной технике с людьми;

– для поражения объектов, находящихся в зданиях и малой бронированной технике с людьми; Осколочно-фугасные снаряды – ликвидация живой силы врага на открытом пространстве.

А вот так эффективно дрон-камикадзе RAM II UAV справился с российским ракетным комплексом "Оса":

Примечателен тот факт, что ЗРК "Оса" был создан именно для того, чтобы поражать воздушные цели. Однако ракетный комплекс кафиров со своей задачей в данном случае не смог справиться. Он не обнаружил дрона-камикадзе RAM II UAV вовремя, а потому не смог отбить атаку.

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