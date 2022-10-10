Безпілотники RAM II UAV, на які збирають кошти Притула та Стерненко: що про них відомо

Поки Росія нещадно обстрілювала українські міста, Сергій Притула та Сергій Стерненко збирали кошти на RAM II UAV. Це дрони-камікадзе українського виробництва. Що про них відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сергій Притула та Сергій Стерненко 10 жовтня 2022 року оголосили про збирання коштів "На помсту" після того, як росіяни завдали ракетного удару по українським містам. Цього разу волонтери збирають гроші, щоб придбати українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Вони здатні знищувати різноманітні цілі та використовуються як розвідники.

Дрон-камікадзе RAM ІІ UAV - що це

Як зазначається на офіційному сайті виробника, RAM ІІ UAV — це сучасні бойові безпілотні авіаційні системи, які відрізняються високоточним баражуючим боєприпасом і розробляються на базі одного з найкращих українських дронів "Лелека-100" від компанії DEVIRO.

Важливо додати, що це розробка об'єднання провідних підприємств України, які спеціалізуються на виробництві БПЛА, вибухових пристроїв, озброєнна та компонентів для безпілотних систем. Зокрема, Ukrainian Armor, CDET, Ukroboronprom, Neo Tech, Spectechnoexport.

Також виробник зазначає: "Понад 22 роки “колективного” досвіду на ринку озброєння та БПЛА стали ключем до створення універсального та ефективного рішення — революційно простого у використанні високоточного дрона-камікадзе".

RAM ІІ UAV — основні характеристики

Дрон-камікадзе RAM ІІ UAV має загальну вагу близько вісьми кілограм. З них - три кілограми вибухівки. Влучає безпілотник з точністю до 1 метра.

Завдяки електричному двигуну, дрон-камікадзе українського виробництва може безшумно діставатися до цілі. В повітрі він може перебувати близько 55 хвилин і відслідковувати ціль на відстані до 30 км.

Для ідентифікації цілі RAM ІІ UAV використовує гіростабілізаційну камеру Full HD з 10-кратним оптичним зумом. А зафіксувати потрібний об'єкт в режимі реального часу допомагає активна система візуального відстеження. В разі потреби дрон-камікадзе може відстежити переміщення цілі та відреагувати потрібним чином.

Які боєприпаси може нести дрон-камікадзе RAM ІІ UAV

RAM ІІ UAV може нести три види боєприпасів:

протитанкові снаряди - для знищення важкоброньованих цілей на суші чи у морі;

- для знищення важкоброньованих цілей на суші чи у морі; термобаричні снаряди - для ураження об'єктів, які перебувають у будівлях та малої броньованої техніки з людьми;

- для ураження об'єктів, які перебувають у будівлях та малої броньованої техніки з людьми; осколково-фугасні снаряди - ліквідація живої сили ворога на відкритому просторі.

А ось так ефективно дрон-камікадзе RAM II UAV справився з російським ракетним комплексом "Оса":

Примітним можна назвати той факт, що ЗРК "Оса" був створений саме для того, щоб вражати повітряні цілі. Проте, ракетний комплекс окупантів зі своїм завданням в даному випадку не зміг впоратися. Він не виявив дрона-камікадзе RAM II UAV вчасно, а тому не зміг відбити атаку.

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