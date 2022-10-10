"Зробимо поле бою ще боліснішим для ворога"- Зеленський анонсував підтримку партнерів України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що після перемовин із різними світовими Україна зробить "поле бою ще боліснішим для ворога".

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, яке записав на місці влучання ракети у Києві.

"Сьогодні я вже говорив з канцлером Німеччини, президентом Франції, Еміром Катару, президентом Польщі, премʼєр-міністром Нідерландів, премʼєр-міністром Британії та Генеральним секретарем ООН. Провів зустріч з послом США. Заплановані зараз у мене розмови з премʼєр-міністром Канади та президентом Сполучених Штатів. Завтра – премʼєр-міністр Італії. Дякую всім за чітку підтримку!", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що світ консолідується навколо України і це відчутно, бо вже завтра заплановане й екстрене засідання G7, також йде робота над резолюцією для Генеральної Асамблеї ООН щодо засудження Росії за всі її ескалаційні кроки, за терор. "Терор неминуче отримує глобальну відповідь. І відвертість російського терору тільки спонукає всіх до більшої рішучості. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. І я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання", - каже він.

Президент запевнив, що робиться все можливе, щоб ще більше посилити українській Збройні Сили. "І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо все зруйноване. Будь ласка, допомагайте одне одному! Будь ласка, піклуйтеся про тих, хто залишається на самоті в таких обставинах!", - звертається український президент.

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