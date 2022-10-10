Главная тема — ПВО: Зеленский завершил день итоговым разговором с Байденом

В понедельник 10 октября украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом в Сети написал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Сегодняшний день во многом напомнил мне 24.02. Первым, с кем состоялся разговор президента, был президент США – в 6.21 утра 24 февраля. День сегодняшний тоже завершается итоговым разговором с президентом США. Кстати, десятый разговор главы государства в течение дня с иностранными лидерами. Мир с нами", — отметили в Офисе президента.

Глава государства на своей странице в телеграмме рассказал детали разговора с главой Белого дома. По его словам, приоритет номер один во время переговоров была система ПВО.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН", — прокомментировал украинский политик.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал террористическую атаку России по украинским городам. В США решительно осуждают ракетные удары России по Украине и подчеркнули, что вражеские удары кафиров "еще больше укрепляют обязательства поддерживать украинский народ".

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