Чи не кине Захід Україну після війни: відповідь Жданова

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що західні партнери не кинуть Україну після закінчення війни і допоможуть відновити усі пошкоджені та зруйновані Росією об'єкти .

Таку думку Олег Жданов озвучив на своєму Ютуб-каналі.

"Ні. Бо тоді для чого було розпочинати цю гру. Навпаки відновлення України допоможе Заходу максимально стабілізувати свою фінансову систему, бо гроші мають працювати. Кошти, які не вкладаються, вони не приносять прибутку. Захід тільки надіється на це. Ви подивіться, як вони пишуть про план Маршала. Вони готові вкласти майже трильйон в те, щоб відновлювати Україну. Вкласти ці гроші і отримати прибуток. Так само і США. Ще буде великий конкурс. Ви подивіться, уже зараз країни світу встановлюють за собою право відновлювати пошкоджені об'єкти України", - пояснив Жданов.

На думку військового ескперта, якби Захід хотів кинути Україну один на один, то він на початку повномасштабного вторгнення "злив" би Київ Росії та продовжив би вигідні переговори.

"Тоді який був сенс (підтримувати Україну - ред.). Тоді Захід тихенько "злив" би Україну та віддав би Путіну, а тоді продовжили б переговори та покупку енергоносіїв. Але сьогодні світ повстав проти РФ, яка дійсно становить загрозу. Росія своїми діями зруйнували усю систему світового порядку. Тому сьогодні зупинятися уже не можна. Щоб не впасти у фінансову кризу, треба вкласти гроші", - підкреслив він.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, в Брюсселі відбудеться запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Відкривати її буде міністр оборони США Ллойд Остін.

Контактна група з оборони України у форматі "Рамштайн" збереться 12-13 жовтня у Брюсселі. Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомляла раніше, що на цьому засіданні також можуть обговорити заявку Києва на членство до Альянсу. Яке озброєння партнери та США можуть передати Україні за підсумками зустрічі - наразі невідомо.

Щонайменше 84 ракети та 11 загиблих українців – звіт жорстокого обстрілу рашистів 10 жовтня

Читайте також: