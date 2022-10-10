Уночі можливе продовження масштабних обстрілів - Арестович

За інформацією Арестовича, росіяни можуть запускати "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив українців, що цієї ночі росіяни можуть знову завдати масштабних ракетних обстрілів по всій території України, як це було вдень.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Сьогодні вночі можливе продовження. Працюватимуть "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Працюватимуть по енергетичній інфраструктурі. Розвідали цілі, що не змогли вразити – захочуть вразити далі. Тому не нехтуйте повітряною тривогою", – каже Арестович.

Радник ОП наголосив, що жителям Запоріжжя особливо не слід нехтувати правилами безпеки.

РФ завдала масованого ракетного удару по Україні

10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України.

Під час масованої атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Влада повідомила про обстріли в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

За 10 жовтня росіяни випустили ракет і безпілотників по Україні на $400–700 мільйонів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав мапу російських ракетних ударів по території України.

Російський політолог Валерій Соловей вважає, що сьогоднішня атака РФ - "це лише початок".