Ночью возможно продолжение масштабных обстрелов — Арестович

По информации Арестовича, россияне могут запускать "Калибры" из акватории Черного моря.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил украинцев, что этой ночью россияне могут снова нанести масштабные ракетные обстрелы по всей территории Украины, как это было днем.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Сегодня ночью возможно продолжение. Будут работать "Калибрамы" из акватории Черного моря. Будут работать по энергетической инфраструктуре. Разведали цели, которые не смогли поразить – захотят поразить дальше. Поэтому не пренебрегайте воздушной тревогой", – говорит Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что жителям Запорожья особо не следует пренебрегать правилами безопасности.

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Во время массированной атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

За 10 октября россияне выпустили ракет и беспилотников по Украине на $400-700 миллионов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал карту российских ракетных ударов по территории Украины.

Российский политолог Валерий Соловей считает, что сегодняшняя атака РФ – "это только начало".