Посольство США в Украине пока продолжает работу

Посол США Бриджит Бринк заявила, что ее "сердце разрывается от боли за тех, кто пострадал в Киеве и во всей Украине".

Посольство Соединенных Штатов пока продолжает работу в Украине.

Это следует из сообщения госпожи США Бриджит Бринк в Twitter.

"Наша команда посольства США в Киеве находится в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и во всей Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, что в посольстве США призвали своих граждан покинуть территорию Украины.

РФ нанесла массовый преступный удар по Украине

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины

Во время массовой атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В частности, в столице во время ракетной атаки погибли пять местных жителей. Еще более полусотни получили разные ранения. Среди погибших — ехавший на работу начальник отдела департамента Киберполиции.