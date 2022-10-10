В Полтавской области раздаются взрывы — председатель ОВА

В Кременчугском районе Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. По данным главы ОВА Дмитрия Лунина, работает система ПВО.

Об этом информирует глава области Дмитрий Лунин в телеграмм-канале.

"В Кременчугском районе работает ПВО. Остаемся в укрытиях!", — написал он.

Стоит отметить, что перед этим в области была объявлена воздушная тревога, которая длилась 43 минуты. По состоянию на 17.35 в регионе отбой тревоги. Можно оставлять укрытие.

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Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российские корабли перезарядились и снова вышли в Черное море для вероятных пусков ракет по Украине. Кроме того, готовится взлет вражеской авиации в Астрахани, (РФ). Это он сказал в видеообращении жителям Николаевской области.

Напомним, 10 октября РФ атаковала Киев и другие крупные города Украины ракетами. Обстрелы прогремели в Харькове, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

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