На Полтавщині лунають вибухи: є постраждалі

У Кременчуцькому районі Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними голова ОВА Дмитра Луніна, працює система ППО.

Про це інформує очільник області Дмитро Лунін у телеграм-каналі.

"У Кременчуцькому районі працює ППО. Залишаємося в укриттях!", - написав він.

Варто зазначити, перед цим в області була оголошена повітряна тривога, яка тривала 43 хвилини. Станом на 17:35 у регіоні відбій тривоги. Можна залишати укриття.

Пізніше голова Полтавської області підтвердив, що українські протиповітряні сили збили ворожі ракети в регіоні. Внаслідок падіння обломків ракет троє людей отримали поранення.

Станом на 17:53 у Кременчуці та територіальній громаді знову оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. У районі чути звуки вибухів. Голова ОВА Лунін поінформував, що працює ППО та закликав перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

Існує нова ймовірність терористичної атаки окупантів

Голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що російські кораблі перезарядилися і знову вийшли в Чорне море для ймовірних пусків ракет по Україні. Окрім цього, готується зліт ворожої авіації в Астрахані, (РФ). Це він сказав у відеозверненні до мешканців Миколаївщини.

Нагадаємо, 10 жовтня РФ атакувала Київ та інші великі міста України ракетами. Обстріли пролунали у Харкові, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

Уночі росіяни знову обстріляли центр Запоріжжя - волонтер Павло Коваленко

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