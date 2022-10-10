Посольство США в Україні поки продовжує роботу

Пані посол США Бріджит Брінк заявила, що її "серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й у всій Україні".

Посольство Сполучених Штатів поки продовжує роботу в Україні.

Це випливає з повідомлення пані посол США Бріджит Брінк у Тwitter.

"Наша команда посольства США у Києві перебуває у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й у всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у посольстві США закликали своїх громадян залишити територію України.

РФ завдала масового злочинного удару по Україні

10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України

Під час масової атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 з них збила протиповітряна оборона. Влада повідомила про обстріли у Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

Зокрема, у столиці під час ракетної атаки загинули п’ять місцевих мешканців. Ще понад півсотні отримали різні поранення. Серед загиблих - начальник відділу департаменту Кіберполіції, який їхав на роботу.