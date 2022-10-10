Лукашенко может отправить в армию РФ до 7 тысяч своих солдат — Денисенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может пополнить российскую армию, предоставив ей от 5 до 7 тысяч солдат.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Судя по всему, частично Путин все-таки дожал Лукашенко, и Лукашенко действительно какую-то часть своей армии имплементирует в российский (военный – ред.) контингент. В принципе предварительно – это моя личная точка зрения – я считаю, что это будет примерно 5 -7 тысяч военных", — отметил он.

Однако Денисенко заверил, что пока нельзя говорить о том, что завтра начнется нападение на Украину со стороны Беларуси.

"Мы не видим развертывания военного ударного кулака со стороны Белоруси. В то же время можем говорить о том, что действительно такая подготовка, судя по всему, уже началась. И, как минимум, это будет сковывать достаточно большие части украинской армии на северных границах Украины. То есть, как минимум для этого это делается", — резюмировал советник главы МВД.

Напомним, по сообщению Минобороны Беларуси, Путин и Лукашенко разворачивают совместную группировку войск у границы Украины.

Лукашенко также заявил, что якобы НАТО и страны Европы угрожают Беларуси ядерным ударом и хотят "втянуть ее в войну против Украины".

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