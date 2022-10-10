В ОК "Север" рассказали о ситуации на границе с РФ и Белорусью

В Черниговской области ВСУ, НГУ и пограничники следят за развитием ситуации на границе. Пока никаких попыток наступательных действий со стороны вражеских войск нет.

Об этом сообщает ОК "Север".

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"Ситуация в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируема. Силы Обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий. В приграничные региона ситуация также под полным контролем ГНСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела. Прорывов или наступательных действий с стороны территории Беларуси и России не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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