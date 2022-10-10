Путин 11 октября проведет встречу с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ

Кремлевский диктатор Владимир Путин во вторник, 11 октября, встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское СМИ "РИА. Новости".

По словам Пескова, встреча Путина и Гросси пройдет в Санкт-Петербурге, а с президентом ОАЭ диктатор проведет двусторонние переговоры в формате тет-а-тет.

Напомним, Путин прокомментировал утренние удары по Киеву и ряду городов Украины.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС

В начале октября МАГАТЭ провела первую ротацию своих представителей на Запорожской АЭС и увеличила их количество вдвое. Гросси отметил, что команда агентства будет продолжать выполнять свою миссию и поддерживать зону ядерной безопасности и безопасности вокруг площадки Запорожской АЭС, как только она будет согласована.

Однако гендиректор МАГАТЭ ушел от четкого ответа, что будет делать, если Россия незаконно заставит сотрудников ЗАЭС стать работниками российского "Росатома".

Российские оккупационные войска оказывают морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Сотрудников ЗАЭС угрозами заставляют заключать трудовые договоры с "Росатомом".

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