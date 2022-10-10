Путін 11 жовтня проведе зустріч із гендиректором МАГАТЕ та президентом ОАЕ

Володимир Путін проведе з президентом ОАЕ двосторонні переговори у закритому форматі.

Кремлівський диктатор Володимир Путін у вівторок, 11 жовтня, зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і президентом ОАЕ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє пропагандистське ЗМІ "РІА. Новини".

За словами Пєскова, зустріч Путіна і Гроссі пройде у Санкт-Петербурзі, а з президентом ОАЕ диктатор проведе двосторонні переговори у форматі віч-на-віч.

Нагадаємо, Путін прокоментував ранкові удари по Києву та низці міст України.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС

На початку жовтня МАГАТЕ провела першу ротацію своїх представників на Запорізькій АЕС і збільшила їхню кількість удвічі. Гроссі зазначив, що команда агентства продовжуватиме виконувати свою місію та підтримуватиме зону ядерної безпеки та безпеки навколо майданчика Запорізької АЕС, щойно її буде погоджено.

Однак гендиректор МАГАТЕ уникнув чіткої відповіді, що буде робити, якщо Росія незаконно змусить співробітників ЗАЕС стати працівниками російського "Росатому".

Російські окупаційні війська здійснюють морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Працівників ЗАЕС погрозами змушують укладати трудові договори з "Росатомом".

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