"18 тысяч евро за 16 дней": беженка показала, где в Германии можно столько заработать, но есть нюанс

Октоберфест 2026 / © Associated Press

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Заработать от 15 до 18 тысяч евро всего за две недели в Германии вполне реально, однако для этого придётся выдержать колоссальные физические нагрузки.

Об этой возможности рассказала украинская беженка Людмила Русина, которая сейчас проживает в этой стране.

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По её словам, речь идёт о работе официантом во время проведения знаменитого фестиваля Октоберфест. Впрочем, такие деньги можно заработать только в крупных и популярных шатрах, куда устроиться крайне сложно. Место для работы обычно бронируют ещё за полгода до начала мероприятия.

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Людмила Русина объясняет, что система заработка там существенно отличается от обычной.

«Официанты выкупают еду и пиво у владельцев, а затем продают их гостям с наценкой — примерно полтора евро за литровую кружку пива или за порцию курицы. Ну, и плюс чаевые», — отмечает украинка.

Чтобы обеспечить высокий доход, персонал должен действовать максимально быстро и обслуживать огромные объемы. За один подход официант должен доставить к столу от десяти до двенадцати литровых бокалов пива. Общий вес таких бокалов составляет от 23 до 28 килограммов, что требует серьезной физической подготовки.

Опытный и выносливый работник за 16 дней фестиваля может заработать до 18 тысяч евро. В то же время украинка отмечает, что эта работа требует и немалых предварительных затрат.

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«Часто одежда должна быть специальной и может стоить до 300 евро, а удобная обувь — минимум 50 евро. Ну, и жилье, если ты не местный, «съест» значительную часть заработка. Но, несмотря на это, желающих подзаработать на этот праздник всегда значительно больше, чем мест», — отметила Людмила.

Украинцы за рубежом — последние новости

Украинка Катя Станиславская, которая более трёх лет живёт за полярным кругом, рассказала в TikTok, что в 2026 году беженцы в Норвегии будут получать 760 евро на взрослого, если жилье и электроэнергию оплачивает муниципалитет, и 400–450 евро на ребенка ежемесячно. На курсах норвежского языка выплата достигает около 1800 евро, но жилье оплачивается самостоятельно; денег хватает на основные нужды, а на более дорогие покупки приходится экономить или искать дополнительный заработок.

Кроме того, украинская беженка Анна, которая вместе с тремя детьми проживает в лагере в Лейпциге, показала в TikTok видеоэкскурсию по временному жилью: территорию с домиками, столовую, туалеты, душевые, детские комнаты с контролируемым доступом и розетки с защитой от детей. Несмотря на её положительные впечатления об уюте и гостеприимстве, условия проживания вызвали в Сети неоднозначную реакцию.

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