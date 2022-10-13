В Индии крокодил разорвал девушку на глазах у ее сестры

В индийском штате Одиша 17-летняя девушка попала в пасть крокодила. Трагедия случилась на глазах ее сестры.

В индийском штате Одиша крокодил напал на 17-летнюю Шилу Далей и разорвал ее.

Об этом сообщает Odisha Bytes News.

Девушка стала жертвой хищника, когда пасла стадо коз у водоема с сестрой Сумитрой. По словам последней, несколько коз вошли в воду, а Шила поспешила вернуть их на сушу. В этот момент внезапно появился крокодил, вцепившийся в девушку и потащивший ее в воду на глазах сестры.

Сотрудники пожарной службы извлекли изуродованное тело из воды. Семье погибшей девушки будет выплачено 400 тысяч рупий в соответствии с правительственной системой компенсации за смерть от нападения охраняемых диких животных.

Напомним, ранее 8-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила.

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