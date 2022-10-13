В Індії крокодил роздер дівчину на очах у її сестри

В індійському штаті Одіша 17-річна дівчина потрапила до пащі крокодила. Трагедія трапилася на очах у її сестри.

В індійському штаті Одіша крокодил напав на 17-річну Шилу Далей і роздер її.

Про це повідомляє Odisha Bytes News.

Дівчина стала жертвою хижака, коли випасала стадо кіз біля водойми з сестрою Сумитрою. За словами останньої, декілька кіз зайшли до води, а Шила поспішила повернути їх на сушу. Цієї миті раптово з'явився крокодил, який вчепився в дівчину і потяг її до води на очах сестри.

Співробітники пожежної служби витягли понівечене тіло з води. Сім'ї загиблої дівчини буде виплачено 400 тисяч рупій відповідно до урядової системи компенсації за смерть від нападу диких тварин, що охороняються.

Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.

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