У Бразилії ягуар напав на чоловіка і видер йому кігтем око

У Бразилії ягуар напав на чоловіка і видер йому кігтем око

Хижак шматував чоловіка на очах у його синів.

Фермер із бразильського муніципалітету Портел втратив око після нападу ягуара.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Ягуар накинувся на 67-річного фермера Педро Ваз Феррейру, коли той вирушив на полювання разом із двома синами. Літній чоловік кілька хвилин боровся із хижаком. У нього було частково пошкоджено обличчя, а також переламані вилиці. Крім того, хижак виколов чоловікові око кігтем.

Сутичка відбувалася на очах синів фермера — 32-річного Даві та 25-річного Хосе. Даві розповів, що вони йшли втрьох, але дика тварина напала лише на їхнього батька. Після інциденту один із синів вбив хижака.

Постраждалого доправили до місцевих медиків.

Нагадаємо, в районі індійського міста Пілібхіт, штат Уттар-Прадеш, тигриця роздерла двох чоловік на очах у їхнього друга, який встиг видертися на дерево і врятуватися.

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