Бойко лякає енергетичним колапсом в Україні без російських енергоносіїв

Проросійський політик закликав припинити “політичні чвари”.

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко вважає, що без прямого контракту з Росією на постачання газу та через відсутність інших російських енергоносіїв Україна ризикує взимку залишитися без енергетичного резерву.

Про це він повідомив 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" .

За його словами, український уряд повинен швидко ухвалити декілька, “принципових”, на його думку, рішень — отримати прямий контракт на постачання російського газу та продовжити контракт на транзит.

“Це пов'язані речі - і це дуже важливо для нас. Нам треба домовитися, щоб мати можливість перетоки брати з Російської Федерації і з Білорусі”, - переконував проросійський політик.

Він також закликав припинити “політичні чвари”, щоб не трапилося енергетичного колапсу.

“Якщо ми не зможемо у піковий режим у 18-20 годин отримати додатково 1 000 мВт і якщо, не дай боже, зупиниться атомний енергоблок, на який ми розраховуємо (а такі випадки були), країна може залишатися без резерву”, заявив він.

Також Юрій Бойко висловив думку про те, що Україні обов'язково потрібно мати можливість додаткового завезення вугілля.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявив, що через блокування імпорту вугілля Росією з Казахстану Україна фактично перебуває в стані енергетичної війни з РФ.

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